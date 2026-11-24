Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 9,86 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'728 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 9,73 CHF. Bei 10,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 350'508 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 37,04 Prozent wieder erreichen.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,426 CHF belaufen. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Clariant die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,661 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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