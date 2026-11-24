Um 12:28 Uhr rutschte die Clariant-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 4,1 Prozent auf 9,83 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 9,73 CHF. Bei 10,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 252'175 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 36,85 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,426 CHF je Clariant-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,661 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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