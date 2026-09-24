Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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24.09.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Clariant-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,78 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,78 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'731 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,78 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'040 Clariant-Aktien.
Am 14.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,41 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,434 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,706 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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