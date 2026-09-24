Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’321 -0.4%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9418 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’262 -0.6%  Bitcoin 69’638 0.0%  Dollar 0.8290 0.5%  Öl 107.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Suche...
ETF Sparplan

Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Nachmittag stärker

Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Clariant-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,73 CHF.

Clariant
10.74 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Clariant-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,73 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 10,78 CHF. Bei 10,66 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 119'340 Clariant-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 2,81 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 72,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,434 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Am 03.11.2027 wird Clariant schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,706 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor einem Jahr verdient

Clariant-Aktie fest: Konzern liefert Katalysatorsystem für Grossanlage in China

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Clariant AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten