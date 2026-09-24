Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Clariant-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 10,73 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 10,78 CHF. Bei 10,66 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 119'340 Clariant-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 2,81 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 72,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,434 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Am 03.11.2027 wird Clariant schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,706 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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