Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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24.09.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag leichter
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 10,68 CHF abwärts.
Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,68 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'717 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,61 CHF. Bei 10,66 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52'439 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Mit einem Zuwachs von 3,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 41,88 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,434 CHF. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,706 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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