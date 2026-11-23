Die Clariant-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 10,21 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,04 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 163'425 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,16 CHF markierte der Titel am 11.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 8,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 64,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,426 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.53 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,658 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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