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23.10.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,23 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,23 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,23 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'487 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 11,04 CHF markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,92 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,32 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,432 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.
Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.
Experten gehen davon aus, dass Clariant im Jahr 2026 0,683 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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