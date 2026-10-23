Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Clariant-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,25 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'366 Punkten liegt. Bei 10,30 CHF erreichte die Clariant-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Clariant-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,16 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 10,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 55'227 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 39,44 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,432 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,683 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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