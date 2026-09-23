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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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23.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Vormittag

Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Clariant legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 10,74 CHF.

Clariant
10.63 CHF 0.66%
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Die Clariant-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 10,74 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'860 Punkten notiert. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,79 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 10,76 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'696 Clariant-Aktien umgesetzt.

Bei 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,79 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,20 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,434 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,706 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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