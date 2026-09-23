Clariant Aktie News: Clariant verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die Clariant-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,67 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,59 CHF. Bei 10,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 116'551 Clariant-Aktien.

Am 14.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 3,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,82 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,434 CHF aus. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,706 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Clariant von vor einem Jahr verdient

Clariant-Aktie fest: Konzern liefert Katalysatorsystem für Grossanlage in China

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren