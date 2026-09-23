Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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23.09.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 10,67 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 10,67 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'800 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,63 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,76 CHF. Zuletzt wechselten 67'613 Clariant-Aktien den Besitzer.
Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 3,35 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 41,82 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,434 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Clariant die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,706 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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