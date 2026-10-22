Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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22.10.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 10,11 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 10,11 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten realisiert. Der Kurs der Clariant-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,09 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,29 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 35'464 Stück.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 62,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,432 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Am 17.02.2016 hat Clariant in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,683 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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