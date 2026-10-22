Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Clariant-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 10,26 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'533 Punkten liegt. Die Clariant-Aktie legte bis auf 10,29 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,07 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,29 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 138'829 Clariant-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 39,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,432 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Mit einem Umsatz von 1.53 Mrd. CHF, gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,683 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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