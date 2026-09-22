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22.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag schwächer

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag schwächer

Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,53 CHF ab.

Clariant
10.54 CHF -0.39%
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Um 09:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,53 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'762 Punkten steht. Bei 10,51 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,57 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 19'353 Stück.

Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 4,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Mit einem Kursverlust von 41,05 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,434 CHF je Aktie ausschütten. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Am 03.11.2027 wird Clariant schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,706 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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