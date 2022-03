Clariant Aktie News: Clariant stärker

Das Papier von Clariant konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0.3 Prozent auf 16.60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'528 Punkten steht. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 16.62 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 16.48 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 34'879 Clariant-Aktien.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1.15 CHF je Clariant-Aktie.

Die Clariant AG ist ein weltweit führender Hersteller von Fein- und Spezialitätenchemikalien. Zum Portfolio gehören Farben, Oberflächenstrukturen und Veredelungschemikalien. Seit seiner Gründung legt Clariant den Fokus auf kontinuierliche Expansion und beliefert mit seinen Produkten fast ausschliesslich weiterverarbeitende Industrien, darunter die Branchen Automobil, Bau, Elektronik, Kunststoff, Pflanzenschutz, Pharma und Waschmittel.

Redaktion finanzen.net