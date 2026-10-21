Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Die Clariant-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 10,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Clariant-Aktie bisher bei 10,40 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,32 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 131'253 Clariant-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,03 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,432 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,683 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Clariant von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 10 Jahren angefallen

Clariant-Aktie freundlich: Rund 220 Millionen Franken fliessen aus Stahl Group-Transaktion