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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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21.09.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Clariant. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Clariant-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 10,47 CHF.

Clariant
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Die Clariant-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 10,47 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'627 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,50 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,39 CHF. Mit einem Wert von 10,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'298 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,44 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 40,71 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,434 CHF belaufen. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,706 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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