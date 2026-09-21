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21.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant legt am Nachmittag zu

Clariant Aktie News: Clariant legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Clariant. Zuletzt wies die Clariant-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 10,57 CHF nach oben.

Clariant
10.59 CHF 1.33%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Clariant-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Clariant-Aktie bei 10,72 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 139'281 Clariant-Aktien den Besitzer.

Bei 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,27 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,434 CHF. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,706 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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