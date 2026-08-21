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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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21.08.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant büsst am Vormittag ein

Clariant Aktie News: Clariant büsst am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 10,70 CHF.

Clariant
10.72 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 10,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,70 CHF. Bei 10,73 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 13'187 Clariant-Aktien gehandelt.

Bei 11,04 CHF markierte der Titel am 14.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,18 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,99 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,433 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,698 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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