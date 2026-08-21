Clariant Aktie News: Clariant am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Im SIX SX-Handel kam die Clariant-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 10,71 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten tendiert. Bei 10,80 CHF erreichte die Clariant-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Clariant-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,68 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,73 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Clariant-Aktien beläuft sich auf 109'788 Stück.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 72,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,433 CHF. Am 17.02.2016 legte Clariant die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Clariant die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,698 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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