Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 1,4 Prozent auf 14,62 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'002 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Clariant-Aktie bei 14,69 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,40 CHF. Bisher wurden heute 326'373 Clariant-Aktien gehandelt.

Bei 15,29 CHF erreichte der Titel am 02.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,58 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2024 bei 10,77 CHF. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 35,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2022 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,433 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Das EPS belief sich auf 0,13 CHF gegenüber 0,13 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,835 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch