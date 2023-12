Clariant Aktie News: Clariant am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Clariant-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 12,67 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 14'605 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Clariant-Aktie bis auf 12,76 CHF. Die Clariant-Aktie sank bis auf 12,63 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,66 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 89'642 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,73 Prozent. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,07 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

Am 30.10.2023 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1'200,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1'262,00 CHF umgesetzt worden.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.02.2025.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,819 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch