Um 16:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 10,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'574 Punkten realisiert. Bei 10,27 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 10,52 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 172'402 Clariant-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 CHF erreichte der Titel am 11.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 7,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 40,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,426 CHF aus. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,661 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clariant von vor 3 Jahren bedeutet

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet