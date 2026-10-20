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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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20.10.2026 09:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit Verlusten

Clariant Aktie News: Clariant am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 10,30 CHF abwärts.

Clariant
10.31 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 10,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'271 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,30 CHF. Bei 10,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'004 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Mit einem Zuwachs von 7,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,432 CHF je Aktie ausschütten. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Clariant 1.53 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,683 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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