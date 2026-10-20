Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Clariant-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 10,34 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'319 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,27 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,30 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222'568 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 66,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,432 CHF. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,683 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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