Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagnachmittag billiger

Die Clariant-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 10,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 10,48 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,81 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 148'702 Clariant-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,21 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 41,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,433 CHF. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,698 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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