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Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

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20.08.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant verliert am Mittag

Clariant Aktie News: Clariant verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Clariant. Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 10,63 CHF.

Clariant
10.63 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Die Clariant-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 10,63 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die Clariant-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,55 CHF ab. Mit einem Wert von 10,81 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 76'888 Clariant-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 3,71 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,60 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,433 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,698 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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