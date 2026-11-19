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19.11.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant verliert am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Clariant gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 10,63 CHF nach.
Die Clariant-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 10,63 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'838 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Clariant-Aktie bei 10,58 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,74 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118'831 Clariant-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 11,16 CHF. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 4,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,426 CHF belaufen. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,661 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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