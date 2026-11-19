Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 10,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'852 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 10,74 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 57'385 Aktien.

Bei 11,16 CHF markierte der Titel am 11.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,426 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.53 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Clariant dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,661 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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