Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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19.10.2026 16:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Montagnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Clariant. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,50 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'210 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Clariant-Aktie bei 10,45 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,54 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 96'328 Clariant-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Clariant-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 40,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Clariant-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,432 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,683 CHF je Clariant-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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