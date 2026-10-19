Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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19.10.2026 12:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Mittag leichter
Die Aktie von Clariant gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,55 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,55 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'214 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,45 CHF. Bei 10,54 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 52'942 Clariant-Aktien gehandelt.
Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,16 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,432 CHF belaufen. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Clariant-Gewinn in Höhe von 0,683 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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