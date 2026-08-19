Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Clariant-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 10,83 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'232 Punkten steht. Die Clariant-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,90 CHF aus. In der Spitze fiel die Clariant-Aktie bis auf 10,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,73 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 140'745 Clariant-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Clariant-Aktie 74,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,433 CHF je Clariant-Aktie. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,698 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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