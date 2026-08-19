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19.08.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Clariant Aktie News: Clariant am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Clariant. Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 10,77 CHF abwärts.

Clariant
10.81 CHF 1.07%
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Die Clariant-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 10,77 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 10,73 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,73 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 60'069 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 11,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,51 Prozent könnte die Clariant-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,21 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 73,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Clariant-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,433 CHF belaufen. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,698 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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