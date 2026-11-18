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18.11.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant gibt am Vormittag ab
Die Aktie von Clariant gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 10,62 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Clariant-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,62 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'085 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,59 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,63 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 27'964 Clariant-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2026 bei 11,16 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 5,08 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 41,55 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,420 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,426 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Clariant im Jahr 2026 0,662 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Clariant am 18.11.2026
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