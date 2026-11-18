Zum Vortag unverändert notierte die Clariant-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 10,67 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'019 Punkten notiert. Bei 10,75 CHF erreichte die Clariant-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,57 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,63 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 74'309 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 11,16 CHF markierte der Titel am 11.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,59 Prozent Plus fehlen der Clariant-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,426 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clariant in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.53 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.53 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 23.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Clariant.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,662 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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