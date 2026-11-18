Die Clariant-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 10,72 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'060 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Clariant-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,75 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,63 CHF. Bisher wurden heute 43'312 Clariant-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Clariant-Aktie mit einem Kursplus von 4,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Mit einem Kursverlust von 42,10 Prozent würde die Clariant-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,426 CHF aus. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 1.53 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clariant 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Clariant rechnen Experten am 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,662 CHF je Aktie in den Clariant-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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