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18.09.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Kursverlusten

Clariant Aktie News: Clariant am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Clariant. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 10,35 CHF.

Clariant
10.45 CHF -1.21%
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Die Clariant-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 10,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. Der Kurs der Clariant-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,32 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,47 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 91'980 Aktien.

Am 14.08.2026 markierte das Papier bei 11,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,67 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF ab. Mit Abgaben von 40,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Clariant-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,434 CHF ausgeschüttet werden. Clariant liess sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Clariant am 03.11.2026 vorlegen. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,706 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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