Clariant Aktie News: Clariant am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr rutschte die Clariant-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 10,45 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'708 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Clariant-Aktie bis auf 10,35 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,47 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 59'302 Clariant-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 5,65 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,434 CHF je Clariant-Aktie. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.53 Mrd. CHF gegenüber 1.53 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Clariant einen Gewinn von 0,706 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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