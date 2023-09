Clariant Aktie News: Clariant am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Clariant-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 14,64 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 14'593 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Clariant-Aktie bis auf 14,64 CHF. Die Clariant-Aktie sank bis auf 14,55 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,62 CHF. Der Tagesumsatz der Clariant-Aktie belief sich zuletzt auf 56'104 Aktien.

Bei einem Wert von 17,35 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 15,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.06.2023 bei 12,19 CHF. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 20,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.05.2023 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1'312,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1'096,00 CHF in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Clariant am 30.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Clariant rechnen Experten am 30.10.2024.

In der Clariant-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,823 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch