Clariant Aktie News: Clariant tendiert am Vormittag südwärts

Der Clariant-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 10,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Im Tief verlor die Clariant-Aktie bis auf 10,64 CHF. Bei 10,69 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 9'901 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2026 auf bis zu 11,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 3,66 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,433 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal hatte Clariant ebenfalls ein EPS von 0,08 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Clariant Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Clariant dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Clariant-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,698 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen

Clariant-Aktie zieht an: Finanzziele nach erstem Halbjahr bestätigt