Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’324 0.2%  SPI 20’170 -0.1%  Dow 53’314 -0.3%  DAX 26’131 -0.8%  Euro 0.9409 0.2%  EStoxx50 6’469 -0.9%  Gold 4’363 -1.2%  Bitcoin 52’590 0.7%  Dollar 0.8125 0.2%  Öl 91.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS
Suche...

Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 16:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Clariant. Die Aktionäre schickten das Papier von Clariant nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 10,77 CHF.

Clariant
10.70 CHF -1.10%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Clariant zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,77 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 10,81 CHF erreichte die Clariant-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,69 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 269'856 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 2,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 42,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,433 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,698 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Clariant-Aktie

SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clariant von vor 10 Jahren bedeutet

SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 5 Jahren angefallen

Clariant-Aktie zieht an: Finanzziele nach erstem Halbjahr bestätigt

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Clariant AG (N)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten