Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Clariant zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,77 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'156 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 10,81 CHF erreichte die Clariant-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,69 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 269'856 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Clariant-Aktie 2,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 42,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,433 CHF. Im Vorjahr hatte Clariant 0,420 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Mit einem EPS von 0,08 CHF lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Clariant mit 0,08 CHF je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,698 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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