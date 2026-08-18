Clariant Aktie News: Clariant präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 10,73 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'108 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Clariant-Aktie sogar auf 10,73 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,69 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195'277 Clariant-Aktien umgesetzt.

Bei 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,89 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 äusserte sich Clariant zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.53 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,698 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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