Um 09:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,76 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,73 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,81 CHF. Bisher wurden via SIX SX 11'596 Clariant-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 3,58 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,21 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,426 CHF je Aktie ausschütten. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,662 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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