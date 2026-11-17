Um 16:28 Uhr fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 10,69 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'128 Punkten steht. Bei 10,62 CHF markierte die Clariant-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,81 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 92'456 Clariant-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 CHF erreichte der Titel am 11.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 4,21 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Clariant-Aktie 41,93 Prozent sinken.

Nach 0,420 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,426 CHF je Clariant-Aktie. Clariant gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Clariant wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,662 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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