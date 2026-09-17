Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Clariant-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 10,32 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'623 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,32 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,41 CHF. Von der Clariant-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'066 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Clariant-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 39,85 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,434 CHF, nach 0,420 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Clariant am 17.02.2016 vor. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Clariant im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clariant 1.53 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,706 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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