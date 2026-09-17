Clariant Aktie News: Clariant gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr wies die Clariant-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 10,57 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Der Kurs der Clariant-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,58 CHF zu. Bei 10,41 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73'589 Clariant-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,04 CHF erreichte der Titel am 14.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 4,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 6,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Clariant seine Aktionäre 2025 mit 0,420 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,434 CHF je Aktie ausschütten. Clariant veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Clariant hat ein EPS von 0,08 CHF vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 CHF auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Clariant wird am 03.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Clariant möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,706 CHF je Clariant-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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