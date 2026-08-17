Clariant Aktie News: Clariant wird am Montagvormittag ausgebremst

Die Clariant-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 10,82 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 10,82 CHF. Bei 10,85 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 34'606 Clariant-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,04 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 74,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,433 CHF. Im Vorjahr erhielten Clariant-Aktionäre 0,420 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clariant am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.53 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Clariant ein EPS in Höhe von 0,698 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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