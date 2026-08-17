Clariant Aktie News: Anleger schicken Clariant am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 10,77 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'213 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Clariant-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,71 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,85 CHF. Bisher wurden heute 216'415 Clariant-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 2,45 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,21 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Clariant-Aktie derzeit noch 42,36 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Clariant-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,433 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Clariant 0,420 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Clariant am 17.02.2016. Das EPS wurde mit 0,08 CHF ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 1.53 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.53 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Clariant veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,698 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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