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17.08.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag im Minusbereich

Clariant Aktie News: Clariant am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Clariant gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,87 CHF ab.

Clariant
10.77 CHF -2.13%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Clariant gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 10,87 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'240 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Clariant-Aktie bisher bei 10,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,85 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 132'829 Clariant-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,04 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Clariant-Aktie derzeit noch 1,56 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 6,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Clariant-Aktie mit einem Verlust von 42,89 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Clariant-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,433 CHF aus. Am 17.02.2016 lud Clariant zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 CHF wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Clariant dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Clariant-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Clariant im Jahr 2026 0,698 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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