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16.11.2026 09:29:00
Clariant Aktie News: Clariant am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Clariant. Zuletzt fiel die Clariant-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,91 CHF ab.
Die Clariant-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 10,91 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'346 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 10,83 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,94 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 27'733 Clariant-Aktien den Besitzer.
Am 11.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Clariant-Aktie damit 2,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 6,21 CHF. Der derzeitige Kurs der Clariant-Aktie liegt somit 75,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,426 CHF belaufen. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CHF vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Clariant ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.53 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Clariant-Aktie in Höhe von 0,662 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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